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أخبار البلد

البيئة: التخلص من 2000 طن مبيدات عضوية ثابتة وعالية الخطورة

صدى البلد

أعلن المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، نجاح المشروع فى التخلص من  حوالى 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة ، والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، مشيرا إلى أنه بالتخلص من تلك المبيدات نجحنا فى حماية البيئة المحلية والعالمية من انبعاثات، كانت ستنتج من حرق تلك المبيدات.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة اليوم ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات ممثلا عن وزير الزراعة ، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء ممثلا عن وزير الكهرباء .

وقال المهندس أحمد عبدالحميد، إن من أهم التحديات التى واجهت المشروع ان نطاق المشروع يغطى الجمهورية وضرورة الالتزام البيئي والاجتماعى حسب متطلبات القوانين المصرية ، ولوائح البنك الدولى وكل موقع تم عمل دراسة بيئية له ، وكذلك الموافقات الدولية من خلال اتفاقية بازل على النقل العابر للحدود للمواد الخطرة ، المعدات والأجهزة بما فى ذلك الكيماويات المستخدمة يتم استيرادها من الخارج وحدات المعالجة تم تصنيعها خصيصا للمشروع.

وأضاف عبد الحميد ، أننا كنا نستهدف ٣٢ موقعا ، ولكن وصلنا إلى ٧٠ موقعا ، مشيرا إلى أن المشاركة المجتمعية كانت من أهم أسباب نجاح المشروع ووصلنا إلى ٤ر١ مليون نسمة عدد السكان الذين استفادوا من المشروع .

وأكد أن من أهم ماتم انجازه فى المشروع هو حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة ، بناء القدرات المحلية فى مجال حصر وتصنيف والتخلص الامن من المبيدات سواء لوزارة الزراعة وكذلك الشركات المحلية وتحت اشراف وزارة البيئة، وفيما يخص مكون الزيت.

وتابع: وتم تدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية على اعمال سحب وتحليل العينات من المحولات الكهربائية ، وتم عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لافضل الطرق والتكنولوجيات للتخلص الامن أو معالجة الزيوت الملوثة.

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