أبرزهم السعودية.. أهم الدول المستوردة للأثاث والصناعات الغذائية المصرية خلال يناير وفبراير 2022

أهم 5 دول مستوردة للأثاث المصرى خلال يناير وفبراير 2022

10 دول تستورد الصناعات الغذائية المصرية خلال يناير وفبراير 2022

استحوذت 5 دول على 67,4% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 29 مليون دولار في مقابل 29,4 مليون دولار بتراجع 1,4%.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى للاثاث والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أن السعودية استحوذت على 34,9% من صادرات مصر من الأثاث ، بقيمة 15 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار بنمو 25%.

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للسودان بنسبة 60% خلال شهري يناير وفبراير 2022 لتبلغ 2 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الشهرين من 2021، ولسلطنة عمان بنسبة 50% لتبلغ 2 مليون دولار في مقابل 4 ملايين دولار.

وذكر أن صادرات الأثاث المصري إلى فلسطين سجلت 3 ملايين دولار في مقابل 400 ألف دولار بنمو 650%، بينما تراجعت إلى الإمارات بنسبة 28,6% لتسجل 5 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 33,3% خلال أول شهرين من 2022، لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار، ولليبيا بنسبة 50% لتسجل مليون دولار في مقابل مليوني دولار.

واستقرت صادرات الأثاث المصري لأمريكا عند مليون دولار، وإلى إيطاليا عند مليون دولار، بينما تراجعت لباقي الدول لنحو 10 ملايين دولار مقابل 12 مليون دولار بانخفاض 16,7%.

الصناعات الغذائية

استحوذت 10 دول على نسبة 52.2 % من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال شهري يناير وفبراير 2022 بقيمة 326 مليون دولار.

وأضاف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أن السعودية احتلت المركز الأول كأكبر مستورد بقيمة صادرات 60 مليون دولار مع نموها بنسبة 6% عن نفس الفترة من 2021، وجاءت بالمركز الثانى السودان بقيمة 52 مليون دولار ونسبة نمو 25%، والثالث الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 34 مليون دولار بنمو 9%.

وأشار التقرير إلى أن فلسطين ارتفعت وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية لتبلغ 28 مليون دولار بنمو 47% لتحتل المركز الرابع من إجمالى الدول المستوردة ، والمركز الخامس كان لليمن بقيمة 24 مليون دولار بنمو 60%، والسادس للبنان لتبلغ 22 مليون دولار بنمو 5%.

وحلت ليبيا للمركز السابع إلا أنه حجم استيرادها تراجع من الصادرات الغذائية المصرية لتبلغ 31 مليون دولار بانخفاض 6%، وجاءت الجزائر للمركز الثامن بتراجع ليسجل نحو 29 مليون دولار بانخفاض 26%

والمركز التاسع للأردن لتسجل 25 مليون دولار بتراجع 4%، وأخيرا العاشر لسوريا بقيمة 21 مليون دولار ونسبة انخفاض 13% بالمقارنة بصادرات نفس الشهرين من عام 2021.