عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع مشروبات لحرق الدهون وهضم أفضل في رمضان

رجيم
رجيم

لفقدان الوزن بسرعة مشروبات عديدة يمكنك تناولها على مائدة رمضان لهضم أسرع والتخلص من سموم الجسم  إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث 


1. الأناناس و الليمون يساعد على التخلص من السموم لفقدان الوزن
 

ماذا تحتاج
1 كوب أناناس مفروم
عصير ليمونة واحدة
1 ملعقة صغيرة شراب القيقب
1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف
قليل من الملح

طريقة تطبيق المشروب 

ضعي الأناناس والليمون في الخلاط وصبي العصير في كوب ويمكنك إضافة القليل من الفلفل الحار والملح. يقلب جيدا.


يحتوي عصير الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين. يساعد البروميلين في استقلاب البروتين ، والذي بدوره قد يساعد في التخلص من دهون البطن الزائدة  ويعد الأناناس أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف 

مشروب رمضاني.. طريقة عمل عصير قمر الدين زي الجاهز

مشروب رمضاني .. طريقة عمل عصير الدوم في 5 دقائق

 

2. عصير برتقال وجزر
 

يساعد عصير البرتقال والجزر للتخلص من السموم لفقدان الوزن

ماذا تحتاجين 


1 برتقالة
1 جزرة
1 ملعقة كبيرة عسل
اوراق الكزبرة
ماء
 

كيفية تطبيق المشروب

 
قطعي الجزر إلى شرائح وقشري البرتقالة و قطّعيها وقلّبيها في محضر الطعام ونضيف ملعقة كبيرة من العسل ونضع بعض أوراق الكزبرة ويضاف القليل من الماء و الثلج قبل الشرب.
يعدالجزر غني بالبيتا كاروتين ومحمّل بالألياف. الأطعمة الغنية بالألياف تزيد من الشعور بالامتلاء وتقلل من الجوع  هذا يمكن أن يساعد في تقليل الشهية ، وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن.
البرتقال غني بفيتامين سي  وهو منخفض السعرات الحرارية وخالي من الدهون ، مما يجعله خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن. كما أن البرتقال غني بالألياف.

فقدان الوزن مشروبات مائدة رمضان هضم أسرع التخلص من سموم دهون البطن دهون البطن الزائدة health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب مصر خلفا لـ كيروش

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

أسعار الخضراوات والفواكه تنخفض 50% خلال 20 يوما.. تفاصيل بالفيديو

اتحاد الكرة يقرر رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

موضوعات متعلقة

رجيم سريع لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد في رمضان

نشرة المرأة .. رجيم لإنقاص الوزن في رمضان .. فوائد الكاكا الصحية.. مخاطر إعادة استخدام زيت الطهي بعد التدوير

ترشيحاتنا

وزير الإعلام اليمني: مشاورات الرياض وضعت البلاد على المسار الصحيح

مجازر جماعية.. الكشف عن خطة أوكرانيا لتوريط الجيش الروسي في لوجانسك

طارق النبراوي: مجلس نقابة المهندسين تعاهد على بذل الجهد لتحقيق طموحات الأعضاء

بعد قرار الحكومة.. 13 حالة لإسقاط الجنسية المصرية و3 خطوات لردها..تفاصيل

أوكرانيا تستعد للمعركة الكبرى في الشرق.. وإجلاء المدنيين مستمر‎‎

الإختيار 3.. الحوار الوطني يفضح نوايا الجماعة الإرهابية للتفرد بالسلطة والدكتاتورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ