أسرع مشروبات لحرق الدهون وهضم أفضل في رمضان

لفقدان الوزن بسرعة مشروبات عديدة يمكنك تناولها على مائدة رمضان لهضم أسرع والتخلص من سموم الجسم إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث



1. الأناناس و الليمون يساعد على التخلص من السموم لفقدان الوزن



ماذا تحتاج

1 كوب أناناس مفروم

عصير ليمونة واحدة

1 ملعقة صغيرة شراب القيقب

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف

قليل من الملح

طريقة تطبيق المشروب

ضعي الأناناس والليمون في الخلاط وصبي العصير في كوب ويمكنك إضافة القليل من الفلفل الحار والملح. يقلب جيدا.



يحتوي عصير الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين. يساعد البروميلين في استقلاب البروتين ، والذي بدوره قد يساعد في التخلص من دهون البطن الزائدة ويعد الأناناس أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف

2. عصير برتقال وجزر



يساعد عصير البرتقال والجزر للتخلص من السموم لفقدان الوزن

ماذا تحتاجين



1 برتقالة

1 جزرة

1 ملعقة كبيرة عسل

اوراق الكزبرة

ماء



كيفية تطبيق المشروب



قطعي الجزر إلى شرائح وقشري البرتقالة و قطّعيها وقلّبيها في محضر الطعام ونضيف ملعقة كبيرة من العسل ونضع بعض أوراق الكزبرة ويضاف القليل من الماء و الثلج قبل الشرب.

يعدالجزر غني بالبيتا كاروتين ومحمّل بالألياف. الأطعمة الغنية بالألياف تزيد من الشعور بالامتلاء وتقلل من الجوع هذا يمكن أن يساعد في تقليل الشهية ، وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن.

البرتقال غني بفيتامين سي وهو منخفض السعرات الحرارية وخالي من الدهون ، مما يجعله خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن. كما أن البرتقال غني بالألياف.