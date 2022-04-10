عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدءا من 10رمضان.."التضامن" تعرض مسلسل "أهل الحتة" للتوعية بعدد من القضايا المجتمعية

صدى البلد

بدءًا من يوم الاثنين 10 رمضان على صفحة الوزارة..
 
"التضامن الاجتماعي" تعرض مسلسل "أهل الحتة" للتوعية بعدد من القضايا المجتمعية
 
جائزة يومية لمن يجيب عن أسئلة خاصة بالحلقة من خلال إرسال كلمة "شارك" على منصة التواصل التفاعلي 1442
 
المسلسل بالتعاون مع اليونيسيف..ويتناول موضوعات زواج الصفقة وختان الإناث والحرمان من التعليم والعنف الأسري
 
 
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء إذاعة مسلسلها الجديد "أهل الحتة" وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  " فيس بوك"، يوميا طوال شهر رمضان الساعة الثامنة مساء ابتداءً من غد الاثنين الموافق 10 رمضان.
 
المسلسل تم إنتاجه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ويونيسيف، وبالشراكة بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وهي حلقات منفصلة تعرض المشكلة عن طريق مجموعة من الشخصيات تتعرض للمشكلة ونشاهد كيفية حلها ومعالجتها.
 
 ويتناول  المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية مثل ختان الإناث وزواج الصفقة والعنف المنزلي والحرمان من التعليم، والإدمان، والابتزاز الجنسي، وغيرها من المشاكل التي تؤثر في بنيان مجتمعنا.
 
كما يعرض المسلسل رأي خبراء ومتخصصين في الدين والطب وعلم النفس وعلم الاجتماع، في موضوعات الحلقة؛ حيث يدمج المسلسل القالب الدرامي برأي الخبراء في هذه المجالات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وإعادة تصحيح المفاهيم المغلوطة وتشكيل وعي مجتمعي سليم يكون عمودا رئيسيا في بناء الجمهورية الجديدة.
 
وعلى هامش عرض المسلسل؛ تطلق وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة يومية طوال الشهر الفضيل بمبلغ 1000 جنيه، ابتداء من  غد الإثنين 10 رمضان، بسؤال للمتابعين عن موضوع الحلقات، على أن تكون مدة المسابقة ابتداء من إذاعة الحلقة وتنتهي مع إذاعة الحلقة الجديدة، ويكون الاشتراك "مجاني" في المسابقة عن طريق إرسال كلمة "شارك" علي منصة التواصل التفاعلي 1442 وسيقوم المتسابق بالإجابة عن 3 أسئلة، فيما ستعلن الوزارة عن الفائزين يوميا بنظام القرعة بين أصحاب الإجابات الصحيحة.
 
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم طوال الشهر الكريم بعدد من الأنشطة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تقوم بنشر "مدفع التضامن" وهو عبارة عن جملة لأحد المستفيدين ببرامج الوزارة تُطلق مع مدفع الإفطار، وكذلك تعرض يوميا خدمة تقدمها الوزارة وطرق الاشتراك فيها، كما تنشر إمساكية يومية بمعلومة عن الوزارة، وبث مباشر للشيخ مجدي عاشور، فيما تقترب صفحة الوزارة على موقع فيس بوك من الوصول إلى 2 مليون متابع.

https://fb.watch/ciz1UBnn3w/

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

بعد انفصالها.. سلاف فواخرجي تثير الجدل بسبب ديانتها و"قبلة شيكاغو"

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا من جامعة شريف هداية الله الإسلامية بجاكارتا

"الحكومة": لا حج على نفقة الدولة.. والاقتصار على "الفريضة" لمن لم يؤدي المناسك

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب

مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 450 طربة حشيش في الإسكندرية والمنوفية والفيوم

بالسعر والمواصفات .. تفاصيل السيارة بيجو 5008 موديل 2022 فى الأمارات 

وكيل الأزهر يستقبل وفدًا إندونيسيًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامى صبري وأصالة يحضران لعمل فني جديد .. صور

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

فيديو

لم أتعرض للإهانة من رامز جلال.. تصريحات مثيرة لـ صابرين مع العرافة

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ