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رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن خفض حصص الدقيق للمخابز

المهندس محمد سعد
المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب

قال المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قرارها الأخير بتخفيض حصص المخابز من الدقيق بنسبة 10 %.

وقال النائب، اليوم الأحد، أن القرار الوزاري الذي أصدره الوزير خلال شهر أبريل الجاري، نص على خصم شيكارة دقيق وزن 50 كيلو من كل مخبز يستهلك عشرة شكائر يوميًا، وشيكارتين من المخابز التي تستهلك بين 15 و20 شيكارة، وخصم ثلاث شكائر من المخبز الذي يستهلك ما بين 20 و30 شيكارة، أما المخبز الذي يتجاوز استهلاكه 30 شيكارة يوميًا فيخصم منه أربع شكائر، وبررت ذلك إلى تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز بكميات كبيرة خلال شهر رمضان.

وأضاف: أن القرار مفاجئ وغير مدروس، فضلًا عن أنه تم صدوره دون تنسيق مُسبق مع أصحاب المخابز، الذين تفاجئوا بدورهم بصدوره، موضحًا، أنه تلقى شكاوى عدة من أصحاب المخابز والمواطنين على حدٍ سواء يشتكون فيها من تداعيات قرار الوزير، حيث يتم تطبيقه للمرة الأولى في رمضان هذا العام، حيث تتسبب في عدم تمكن بعض الأشخاص من صرف حصصهم من الخبز، كما تسبب في مشاكل بين المواطنين وأصحاب المخابز.

وكشف النائب محمد الصمودي، أن بعض المخابز لجأت إلى خفض وزن الرغيف لسد العجز في حصتها الأساسية، لافتًا إلى أن القرار كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لاسيما أنه  يُكثر في هذا التوقيت من شهر رمضان استهلاك المواطنين للخبز.

طلب احاطة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وزير التموين والتجارة الداخلية حصص المخابز

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