باب رزق يقدم حلقة خاصة عن صناعة الكليم في مصر .. فيديو

خصص برنامج باب رزق، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي يسري الفخراني، حلقة اليوم للحديث عن صناعة الكليم المصري .

وأوضح عصام أحد مصنعي الكليم في مصر الفرق بين صناعة الكليم في مصر والخارج، قائلًا: "بره غير هنا وده بسبب أن البيوت عندنا مختلفة وليها طابع خاص والشقق في مصر بتكون أوسع أما الشقق في الدول العربية بتكون مساحتها أصغر وعشان كده الموديلات بتختلف".



وتابع:" كل دولة ليها الفكر بتاعها والألوان بتاعتها وطريقة الموديلات الخاصة بيها"، مردفًا:" في ألمانيا وانجلترا الموديلات بتبقى بسيطة فيها لمسة من الذوق الشرقي وهما بيبقوا عايزين ده عشان هو مش موجود في أي حتة غير عندنا وهما في أوروبا بيحبوا الألوان تكون هادية ممزوجة بالطابع الشرقي ".



وأكمل :" أما بالنسبة للدول الإفريقية بيفضلوا الأولوان الصاخبة والسخنة خصوصًا في دولة جنوب إفريقيا".



