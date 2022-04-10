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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتخابات الرئاسة الفرنسية: نسبة المشاركة تبلغ 25% بحلول منتصف اليوم ..فيديو

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

عرضت قناه " euronews (عــربي)" تقريرا مصورا يوضح بدء التصويت من جانب الناخبين الفرنسيين اليوم “الأحد”، في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة، وسط ترقب لمنافسة جديدة في الدورة الثانية في 24ابريل بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين مارين لوبن التي لم تكن يوما أقرب إلى الفوز.

وأوضح التقرير أن هناك نحو 48,7 مليون فرنسي يحق لهم التصويت بمراكز الاقتراع للاختيار بين 12 مرشحا في الدورة الأولى في نهاية حملة خارجة عن المألوف طغى عليها وباء كوفيد-19 أولا ثم الحرب في أوكرانيا التي هيمنت على جزء من النقاشات.

وأفاد التقرير بان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت غرينتش في فرنسا ، مشيرا الي ان نسبة المشاركة بلغت 25,48% بحلول منتصف اليوم.

كوفيد-19 ماكرون إيمانويل ماكرون أوكرانيا الاقتراع حملة فرنسا

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