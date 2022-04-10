تداول 1866 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

شهدت الحركة الملاحية وتداول البضائع في موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة ٧ سفن خلال اليوم.

سجلت الهيئة بموانئها وصول ٣ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٤ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ورست على الأرصفة ١١ سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم.

شملت حركة الصادرات تداول ١٥٢٧ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢٢١ شاحنة و ٤ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ٣٣٩ طن بضائع عامة و ٨١ شاحنة و ٦٥٧ ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة ٧٤ شاحنة والسفينة دليلة بحمولة ٧٩ شاحنة و٤ ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان وغادرت السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال ٨١ شاحنة بحمولة ١٧٠ طن بضائع عامة و ١٦٩ بضائع ترانزيت الي ليبيا و ٣ ملاكي و تم تصدير ٦٨ شاحنة بحمولة ١٥٢٧ طن بضائع عامة.

واستقبل ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بحمولة ٦٥٤ ملاكي قادمة من جدة.