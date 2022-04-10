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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من استيراد الطاقة من روسيا.. البيت الأبيض: بايدن سيتحدث غدا مع رئيس وزراء الهند

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتحدث مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وسيحذر الهند من استيراد الطاقة من روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن جو بايدن سيتحدث عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الهندي، غدا الاثنين.

وأوضحت ساكي أنه سيتم التطرق خلال الاتصال إلى الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ، علاوة على الحرب في أوكرانيا. 
    
وأضافت: "وسيناقش عواقب الحرب الهمجية الروسية على أوكرانيا وكيفية التخفيف من تأثيرها المزعزع على الإمدادات الغذائية العالمية وسوق المواد الأولية".
    
ولم يتوصل الزعيمان إلى إدانة مشتركة للغزو الروسي خلال آخر اتصال بينهما مطلع مارس في اطار اجتماع التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان واستراليا والهند.
    
وامتنعت الهند عن التصويت على قرارات في الامم المتحدة تفرض عقوبات على موسكو، لكنها اعربت عن "انزعاجها البالغ" من "قتل" المدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية قرب كييف.

وأشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي التقى ناريندرا مودي في نيودلهي مطلع نيسان، بموقف الهند المتوازن تجاه النزاع.
    
ومن جهته، يجد بايدن، على العكس من ذلك، الهند "مترددة" في ردها على غزو أوكرانيا.

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