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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خيسوس يعيد التقدم لـ مانشستر سيتي أمام ليفربول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم فريق مانشستر سيتي على منافسه ليفربول في النتيجة لتصبح 2-1  في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي خيسوس بعد تمريرة بينية رائعة من كانسيلو في الدقيقة 35 من عمر اللقاء ، وسجل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي، دي بروين في الدقيقة 6 من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من بيرناردو سيلفا.

وجاء هدف ليفربول، عن طريق جوتا بعد عرضية من ارنولد في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

ويسيطر فريق مانشستر سيتي على الكرة في ظل تراجع ليفربول الى منطقة الدفاع.

 

تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع :أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين ، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، حيسوس، فودين.

مانشستر سيتي مانشستر ليفربول الدوري الإنجليزي خيسوس

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