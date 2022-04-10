محمد هاني يعود لتدريبات الأهلي خلال 48 ساعة

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏حالة محمد هاني، لاعب الفريق، مطمئنة إلى حد كبير، ويشارك في التدريبات الجماعية خلال ‏الـ48 ساعة المقبلة.‏

واستكمل محمد هاني برنامجه التأهيلي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على هامش ‏مران الفريق الذي أقيم عصرا، استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها مساء السبت المقبل في ربع ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق المقبل للتأكد ‏بشكل نهائي من جاهزيته وانتظامه في التدريبات الجماعية.‏

وكان هاني قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن التواجد مع الفريق في ‏التدريبات والمباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة ‏في المران الجماعي.‏

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس التي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة في صالة الجيم وبعض ‏الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين وحدات تدريبية ‏اشتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ‏كرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين.‏

وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة الدوري الممتاز مؤقتا، وأصبح التركيز منصبا على مباراة ‏الرجاء الأولى التي تقام في القاهرة يوم السبت المقبل، والتي يسعى خلالها الفريق لتحقيق ‏نتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب.