محمد هاني يعود لتدريبات الأهلي خلال 48 ساعة

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة محمد هاني، لاعب الفريق، مطمئنة إلى حد كبير، ويشارك في التدريبات الجماعية خلال الـ48 ساعة المقبلة.
واستكمل محمد هاني برنامجه التأهيلي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصرا، استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها مساء السبت المقبل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق المقبل للتأكد بشكل نهائي من جاهزيته وانتظامه في التدريبات الجماعية.
وكان هاني قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن التواجد مع الفريق في التدريبات والمباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة في صالة الجيم وبعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين وحدات تدريبية اشتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين.
وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة الدوري الممتاز مؤقتا، وأصبح التركيز منصبا على مباراة الرجاء الأولى التي تقام في القاهرة يوم السبت المقبل، والتي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب.