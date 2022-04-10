شوط أول .. مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول 2-1 في الدورى الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم فريق مانشستر سيتي على منافسه ليفربول بنتيجة 2-1 في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي، دي بروين في الدقيقة 6 من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من بيرناردو سيلفا ، وأحرز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي خيسوس بعد تمريرة بينية رائعة من كانسيلو في الدقيقة 35 من عمر اللقاء

وجاء هدف ليفربول، عن طريق جوتا بعد عرضية من ارنولد في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

ويسيطر فريق مانشستر سيتي على الكرة بنسبة وصلت الي 55% مقابل 45 % لـ ليفربول .

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع :أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين ، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، حيسوس، فودين.