ألمانيا تتعهد بتقديم 400 مليون يورو لدعم جهود مكافحة كورونا

تعهدت ألمانيا بتقديم 400 مليون يورو لدعم الجهود لمكافحة كورونا في العالم وذلك خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الذي نظمته ألمانيا واندونيسيا وغانا والسنغال.

وذكر بيان للمركز الألماني للأعلام على موقع توتير اليوم أن إجمالي المساهمات المالية للمشاركين في المؤتمر بلغت 8ر4 مليار دولار في إطار تحالف (كوفاس) موضحا أن هذا التمويل سيوفر أكثر من مليار لقاح في أكثر من 92 دولة فقيرة في العالم.