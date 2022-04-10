د. على جمعة يشرح معنى إكتناز الذهب والفضة ويبين خطورته على المجتمع

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، في تفسير قول الله سبحانه وتعالي "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "، إن كلمة بشره بعذاب اليم تتناسب مع الحالة النفسية لمن حب جمع المال، والبشري تقال في الخير لكنها هنا جاءت حتى تلفت الانتباه .

وأضاف أن البشرى تكون بالعذاب الأليم واكتناز الذهب والفضة هى ما نسميه في اللغة العاميه " تحت البلاطة" وهو تعطيل لوسيط التبادل بين الناس وتعطيل للاستثمار وتعطيل للإنتاج.

واوضح ان من يكنز الذهب والفضة والمال يسعى دون أن يشعر لزيادة الأسعار لان الانتاج القليل لا يكفي مع زيادة الطلب فترتفع الأسعار وبالتالي يتميز الغني عن الفقير وندخل في صراع نهى الله عنه .

وتابع د. على جمعة "هى اية عظيمه تنهى عن اكتناز الذهب والفضة من ناحية وتأمر بالزكاة من ناحية أخرى".

