والده إمام مسجد .. ساديو ماني يحتفل بعيد ميلاده الـ 30

تعادل فريق ليفربول مع نظيره فريق مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد فى إطار منافسات بطولة الدورى الانجليزى.

ويحتفل اليوم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بعيد ميلاده الـ 30 حيث إنه من مواليد 10 ابريل عام 1992.

ساديو ماني نجم الكرة الإفريقية والسنغالية من مواليد 10 أبريل 1992 من مدينة سيدهيو جنوب السنغال ومن أسرة سنغالية فقيرة جدا، تحمل علي نفسه وتحدي الصعوبات لكي يكون لاعب كرة قدم مشهورا في أكبر أندية العالم وكان والده رافضا ممارسته كرة القدم رغم عشقه للعبة. كانت وظيفة والده إمام مسجد وكان الجميع يثني علي موهبته .

ساديو ماني هو معشوق الجماهير السنغالية ، في الآونة الأخيرة محبوب عند زملائه والجماهير خاصة جماهير نادي ليفربول الإنجليزي ويرتدي القميص رقم 10 ويلعب في مركز جناح مهاجم .

وعن مشواره الكروي والرياضي يقول: في البداية ضحكوا علىّ كثيراً لأنى كنت أرتدى حذاءً سيئاً وقميصاً ممزقاً في أكاديمية محلية بالسنغال ثم دخلت في اختبارات مع نادي جينيراسيون فوت السنغالي ونجحت في الاختبارات ولعبت مرحلة الناشئين من عام 2005 حتي عام 2010 وقدمت عروضا مميزة ثم ذهبت الي فرنسا بمساعدة أصدقاء مقربين لي، ولعبت بنادي ميتز الفرنسي" ومن هنا تألق وأبدع في مسيرته الاحترافية من عام 2011 حتي عام 2012.

وشارك مع فريقه في 22 مباراة وسجل هدفين ، ثم ذهب إلي النمسا عام 2012 حتي عام 2014 قدم أروع موسمين مع الفريق النمساوي وهو نادي ريد بل سالزبورغ وشارك مع فريقه في 63 مباراة وسجل 31 هدفا، لفت أنظار المدربين وإدارة النادي الإنجليزي وتعاقدوا معه عام 2014 حتي عام 2016 بصفقة مهمة بالنسبة له واللعب لنادي ساوثهامبتون الإنجليزي حتى فكر أن يلعب في أقوى دوري في العالم وهو الدوري الإنجليزي بالفعل عمل مردودا رائعا وشارك مع فريقه 75 مباراة وسجل 25 هدفا ويعتبر كان في هذه الفترة من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي ، في عام 2016 وحتي الآن خطفه النادي اللندني ليفربول الإنجليزي وتعاقد معه في عديد من الصفات التي من بعض اللاعبين المميزين وشارك مع الفريق في جميع البطولات 98 مباراة وسجل 42 هدفا ومن المتوقع زيادة المشاركات وزيادة الأهداف .

وعلى صعيد المنتخبات شارك مع منتخب بلاده في جميع المراحل السنية ونبدأ مع المنتخب السنغالي تحت 23 سنة وشارك معه في 4 مباريات ولم يسجل أي هدف عام 2012 ولعب في الأولمبياد.

وفي نفس العام اختير ليلعب مع منتخب السنغالي في الفريق الأول وشارك في بعض البطولات لعب 55 مباراة وسجل 15 هدفا .

بطولاته مع الفرق

حصل مع الفريق النمساوي رد بول سالزبورغ علي الدوري النمساوي الممتاز ( مرة واحدة ) موسم 2013 – 2014 ، حصل أيضا علي كأس النمسا ( مرة واحدة ) موسم 2013 – 2014 ، بالنسبة لنادي ليفربول الإنجليزي حصل مع الفريق على ( المركز الثاني ) في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017 – 2018 .

الجوائز الفردية

حصل علي العديد من الجوائز الفردية ومنها تشكيلة العام من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (مرتين) عام 2015، 2016، حصل علي تشكيلة الموسم في الدوري الإنجليزي (مرة واحدة) لموسم 2016 – 2017 ، حصل علي لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (مرة واحدة) في أغسطس 2017، وحصل علي لاعب العام في ليفربول (مرة واحدة) عام 2016 – 2017.

جاءت إنجازاته على النحو التالي:

ليفربول الإنجليزي

الدوري الإنجليزي الممتاز: 2019–2020

دوري أبطال أوروبا: 2018–2019

الوصيف: 2017–2018

كأس السوبر الأوروبي: 2019

كأس العالم للأندية: 2019

كأس رابطة الأندية الإنجليزية

المحترفة: 2021–2022