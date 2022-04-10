نادر السيد: مدرب المنتخب القادم لازم يكون معاه مشروع

علق نادر السيد حارس منتخب مصر والزمالك والأهلى السابق، على رحيل البرتغالى كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر، بعد الاتفاق بينه وبين اتحاد الكرة على إنهاء التعاقد.



وقال نادر السيد خلال تصريحاته مع المذيعة نجلاء حلمى في برنامج "النجوم في رمضان.. بابا حبيبي": "كنت أتمنى بقاء كيروش لفترة طويلة للاستفادة من خبراته وتجاربه ومنحه الفرصة لبناء مشروع كامل مع الفراعنة".



وأضاف نادر السيد: "أتمنى من اتحاد الكرة وضع مشروع للمدرب القادم للمنتخب ويمنح فترة كبيرة لتحقيق الهدف المنشود مع الفراعنة، ومش مع أول إخفاق يتم إقالته وإلا سندخل في دوامة لن نخرج منها أبدا".



وعن تدريب حراس المنتخب، قال نادر السيد: "أنا لست مدربا للحراس، أنا أقود حاليا المدير الفني فريق طامية في الممتاز ب، ولن أتنازل عن وضعي كمدير فنى، وأتمنى في المستقبل أن أكون مدرب المنتخب".



برنامج "النجوم في رمضان.. بابا حبيبي" يذاع يومى الجمعة والأحد من 3 إلى 6 مساء تقديم نجلاء حلمي ويرأس التحرير عمر أنور عبد الله، ومن إخراج وفاء عبد التواب.