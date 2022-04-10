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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نادر السيد: لن ألعب للأهلي لأني تربيت في الزمالك

أحمد نادر السيد حارس
أحمد نادر السيد حارس الزمالك

أكد أحمد نادر السيد حارس الزمالك المعار لنادي فيزيلا البرتغالي، أنه لن يلعب للنادى الأهلى في أي وقت مع الاحترام لكيان النادى الأهلى وجماهيره.
وقال أحمد نادر السيد خلال مداخلة مع المذيعة نجلاء حلمى في برنامج "النجوم في رمضان.. بابا حبيبي" من البرتغال: "كل ما وصلت له كان بفضل الله ثم والدى الذى يدفعنه ويمنحنا الثقة ويساعدنى في كل شيء ولم أكن أحب الكرة ولا أفكر فيها، ولكنه أصر على ممارستها واكتشف موهبتى ورأى فيا أنى حارس كويس".
وأضاف حارس فيزيلا البرتغالي: "إصرار أبى كان وراء تألقى وبدء المشوار الاحترافى مبكرا وأقاتل لمواصلة المسيرة التي بدأها والدى وأسعى لإثبات قدراته لكى أفرحه وأكون عند حسن ظنه".
وعن الانتقال للأهلى، قال أحمد نادر: "مع الاحترام الكامل للنادى الأهلى وجماهيره، لن ألعب له في يوم من الأيام، لأنى زملكاوى وتربيت في القلعة البيضاء وسأكون تحت أمر النادى في أي قرار، ولكن أتمنى مواصلة المشوار الاحترافى".
برنامج "النجوم في رمضان.. بابا حبيبي" يذاع يومى الجمعة والأحد من 3 إلى 6 مساء تقديم نجلاء حلمي ويرأس التحرير عمر أنور عبد الله، ومن إخراج وفاء عبد التواب.

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