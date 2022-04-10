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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: مشاورات الرياض وضعت البلاد على المسار الصحيح

صدى البلد

 أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني أن المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم ورعاية من مجلس التعاون الخليجي نجحت في إذابة جبل الجليد المتراكم من الخلافات بفعل سنوات الأزمة والصراع، وجمع الطيف اليمني وتوحيد كلمتهم، معتبرا ذلك "إنجازا تاريخيا يعيد وضع البلد على المسار الصحيح".
وقال معمر الارياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن المشاورات التي مثلت "تحولا جذريا في مسار الأزمة اليمنية" أكدت حرص مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمته السعودية على "جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم لاستعادة دولتهم وإحلال السلام وتثبيت الأمن والاستقرار، بما في ذلك الحوثيين الذين ظل الباب مفتوحا أمامهم للانضمام حتى اللحظة الأخيرة".
‏وأضاف الارياني أن "المشاورات كرست إجماع الطيف السياسي والوطني تحت مظلة الشرعية، والامتداد الطبيعي لليمن كجزء من المنظومة الخليجية والفضاء العربي، في مقابل حالة العزلة الحوثية التي ترفض أي دعوة للحوار وحقن الدماء، وتواصل استخدام لغة الحرب وسيلة لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة بيد إيران".
وأشاد الوزير اليمني بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة ‎لمجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، والأمين العام المساعد عبدالعزيز العويشق، وسفير مجلس التعاون لدى اليمن سرحان المنيخر، والقيادات والعاملين الذين بذلوا "جهودا مضنية" طيلة أيام المشاورات "لإنجاح الحدث السياسي الأبرز في اليمن منذ مؤتمر الحوار الوطني الشامل" الذي استمر من مارس 2013 وحتى يناير 2014. 

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