تجديد حبس عصابة الاتجار بالمخدرات في الشروق

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما ضمن تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالشروق.

كانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة الشروق بإسم أحد الأشخاص وعُثر بداخلها على (7 خزينة بندقية آلية تحوى عدد من الطلقات - 2 إسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر - ميزان حساس – كمية من الزيوت المستخدمة فى تنظيف الأسلحة - هاتف محمول - بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص - توكيل من مالك السيارة لسالف الذكر).

وحال قيام قائدها بمحاولة تغيير خط سيره عقب مشاهدته للقوات وأثناء ذلك إصطدمت بها سيارة نقل "فر قائدها هارباً بالسيارة أثناء الضبط" وتمكن مستقلى السيارة المضبوطة من الفرار عقب تخليهم عن السيارة.

من خلال تكثيف التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد المتهمين الهاربين و تبين أنهم (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم ، وعُثر بحوزة أحدهما على (كمية من مخدرى الايس والحشيش - ميزان حساس).

بمواجهتهما بالتحريات أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأضافا بأن الذخيرة والخزائن المعثور عليهم داخل السيارة السابق ضبطها خاصين بالمتهم الهارب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة.