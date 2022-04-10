صانع كليم فوه: السجاد واللوحات ضمن أعلى 3 مشاريع في مصر.. فيديو

عرضت برنامج باب رزق المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرا عن شخص يدعي عصام يعمل في صناعة كليم فوه.

قال عصام صاحب مشروع صناعة كليم فوه، إن مشروع صناعة السجاد واللوحات الآن من ضمن أعلى 3 مشاريع في مصر خصوصا بعد إضافة صناعة جديدة له وهي اللوحات المعلقة .

وأوضح عصام، أن المنتج الخاص بهم سواء سجاد أو لوحات يتم صناعته من الصوف الطبيعي والألوان الطبيعية، مؤكدا أن فوه عبارة عن بلد بسيطة جدا متواجدة منذ أكثر من 100 سنة.

وتابع أن مدينة فوه تحتوي علي الكثير من الآثار الإسلامية ولذلك تعتبر مكان سياحي مهم، مؤكدا أن مدينة فوه تحتوي علي الكثير من الجوامع.