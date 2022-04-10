عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صانع كليم فوه: السجاد واللوحات ضمن أعلى 3 مشاريع في مصر.. فيديو

عصام
عصام

عرضت برنامج باب رزق المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرا عن شخص يدعي عصام يعمل في صناعة كليم فوه.

 قال عصام صاحب مشروع صناعة كليم فوه، إن مشروع صناعة السجاد واللوحات الآن من ضمن أعلى 3 مشاريع في مصر خصوصا بعد  إضافة صناعة جديدة له وهي اللوحات المعلقة .

وأوضح عصام، أن المنتج الخاص بهم سواء سجاد أو لوحات يتم صناعته من الصوف الطبيعي والألوان الطبيعية، مؤكدا أن فوه عبارة عن بلد بسيطة جدا متواجدة منذ أكثر من 100 سنة.

وتابع أن مدينة فوه تحتوي علي الكثير من الآثار الإسلامية ولذلك تعتبر مكان سياحي مهم، مؤكدا أن مدينة فوه تحتوي علي الكثير من الجوامع.

دى ام سى حكاية مدينة الطبي الإسلام الاثار مصر صناعة الطبيعي مشروع شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالجيزة

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

ترشيحاتنا

الاختيار 3 الحلقة 9.. السيسي لابنته: الدين ليس حكرا على جماعة الإخوان

سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

بعد أسابيع من التدريب.. القوات الأوكرانية تغادر أمريكا إلي كييف

ماكرون يواجه لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أسبوعين

الاختيار 3.. كيف خططت الإخوان لإدخال أسلحة للبلاد؟.. ودور صفوت حجازي

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ