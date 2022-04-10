القبض على متسول لإثارته الذعر بين المواطنين في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على متسول في منتصف العقد الخامس من العُمر؛ لإثارته الذُعر لدى المواطنين بمركز طهطا شمالي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود عدة بلاغات وشكاوى من المواطنين، لتواجد أحد الأشخاص “متسول” في إحدى شوارع المركز، ويثير الذعر ويفعل حركات غير مفهومه ومُخيفة.

وعلى الفور شنت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، حملة مكثفة بشوارع المدينة، لضبط المتسولين والمهتزين نفسيًا لمواجهة الجريمة بشتى صورها، بالإضافة إلى ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات الجانبية.

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو “حمدي ع م خ - 45 عامًا - عاطل - ومقيم بندر طهطا”، أثناء تواجده باحدى الشوارع، وتظهر عليه علامات الاضطراب وعدم الاتزان.

وأثبتت التحريات أن المذكور دائم الجلوس يوميًا بحجة التسول أمام وحدة الإسعاف بشارع صلاح سالم، ويقوم بافتعال حركات غير عادية وكلام وسباب غير مفهوم والتعدي على المارة من المواطنين ذهاباً وإياباً مما أثار ذعر وشكاوى العديد منهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 859 إداري قسم شرطة طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.