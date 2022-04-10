عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على متسول لإثارته الذعر بين المواطنين في سوهاج

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على متسول في منتصف العقد الخامس من العُمر؛ لإثارته الذُعر لدى المواطنين بمركز طهطا شمالي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود عدة بلاغات وشكاوى من المواطنين، لتواجد أحد الأشخاص “متسول” في إحدى شوارع المركز، ويثير الذعر ويفعل حركات غير مفهومه ومُخيفة.

احتفالًا بعيد سوهاج القومي.. توزيع 60 جهازا منزليا على 15 فتاة مقبلة على الزواج

قصة مندوب مبيعات حاول فض مشاجرة بين سيدتين فقتله متسول

وعلى الفور شنت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، حملة مكثفة بشوارع المدينة، لضبط المتسولين والمهتزين نفسيًا لمواجهة الجريمة بشتى صورها، بالإضافة إلى ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات الجانبية.

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو “حمدي ع م خ - 45 عامًا - عاطل - ومقيم بندر طهطا”، أثناء تواجده باحدى الشوارع، وتظهر عليه علامات الاضطراب وعدم الاتزان.

وأثبتت التحريات أن المذكور دائم الجلوس يوميًا بحجة التسول أمام وحدة الإسعاف بشارع صلاح سالم، ويقوم بافتعال حركات غير عادية وكلام وسباب غير مفهوم والتعدي على المارة من المواطنين ذهاباً وإياباً مما أثار ذعر  وشكاوى العديد منهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 859 إداري قسم شرطة طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج طهطا متسول التسول الذعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالجيزة

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

موضوعات متعلقة

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة سوهاج الرسمية لغات

ترشيحاتنا

كلوب: مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كانت حلبة ملاكمة

الاختيار 3 الحلقة 9.. السيسي لابنته: الدين ليس حكرا على جماعة الإخوان

سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

بعد أسابيع من التدريب.. القوات الأوكرانية تغادر أمريكا إلي كييف

ماكرون يواجه لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أسبوعين

الاختيار 3.. كيف خططت الإخوان لإدخال أسلحة للبلاد؟.. ودور صفوت حجازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ