سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 10 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأحد عند 19.89جنيه للشراء 20.04 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC اليوم الأحد نحو 19.88جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى في بنك التنمية الصناعية اليوم الأحد نحو 19.87جنيه للشراء و20.12جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأحد نحو 19.85جنيه للشراء و 20.12جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد نحو 19.85جنيه للشراء و 20.04جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نحو 19.84جنيه للشراء و 20.04جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العربي الافريقي الدولي،CIB، بلوم، المشرق ،المصرف المتحد،الكويت الوطني،قناة السويس ،الأهلى المتحد،أبوظبي الاول ،أبوظبي التجاري،كريدي اجريكول ،البركة،فيصل الإسلامي) اليوم الأحد نحو 19.83جنيه للشراء و 20.04 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (العقاري المصري العربي،قطر الوطني) اليوم الأحد نحو 19.83جنيه للشراء و 20.03جنيه للبيع

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنكي ( مصر ،الأهلى)اليوم الأحد نحو 19.83جنيه للشراء و 20.02 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربي الدولي اليوم الأحد نحو 19.82جنيه للشراء و 20.03 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية اليوم الأحد 19.81جنيه للشراء و 20.04جنيه للبيع.



أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك HSBC أفضل سعر لشراء اليورو بقيمة 19.88 جنيه للشراء.











