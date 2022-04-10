عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجندي يشيد بفتوى مبروك عطية حول فوائد البنوك: أستاذ ورئيس قسم

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من يهاجمون دار الإفتاء المصرية بسبب الفتوى بأن فوائد البنوك حلال ولا شيء فيها يظنون أنفسهم أنهم أئمة، مضيفا “خشوا على السوشيال ميديا، شوفوا أشكالهم عمالة إزاي، كل واحد فاكر نفسه إمام”.

خالد الجندي: أعلم بالبنوك لأني عضو الرقابة الشرعية بهيئة سوق المال.. فيديو

خالد الجندي لـ مبروك عطية: كلامك على دماغي من فوق.. فيديو


وجه الشيخ خالد الجندي،  الشكر والتقدير للدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، بسبب رأيه عن عدم حرمانية فوائد البنوك.

وقال الشيخ خالد الجندي، إن الدكتور مبروك عطية ضرب مثلًا رائعًا لكل من ينتقدوا دار الإفتاء المصرية بعدما ذكر المفتي الدكتور شوقي علام بأن فوائد البنوك حلال.

وتابع:  مبروك عطية قال للمنتقدين حضراتكم بتقعدوا إيدكم على خدكم منتظرين المفتي يطلع يقولكم رمضان يوم كام، ووقتها كله بيصوم، ويقولكم العيد يوم إيه وبعدين كلكم تفطروا، لما قال أموال البنوك ليست ربا تنتقدوه ليه.

وأضاف أن مبروك عطية حصل على ليسانس في كلية الشريعة والقانون، «ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويبارك فيه، عنده العزيمة والإصرار والمثابرة على تحصيل العلم، مع أنه أستاذ ورئيس قسم وعميد كلية في اللغة العربية لكنه أصر على أن يحصل على ليسانس الشريعة، وشغال دلوقتي بيحضر للدراسات العليا في الشريعة، وكل تصريحاته موزونة، ربنا سبحانه وتعالى يديله الصحة، ويعينه ويقدره أنه يقول كلام طيب في صالح الأمة وهو ده اللي عمله في ملف فوائد البنوك.

خالد الجندي دار الإفتاء المصرية فوائد البنوك حلال السوشيال ميديا مبروك عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

موعد صرف معاشات مايو 2022

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أبو جبل: أهرب من أمي بسبب الأكل..وغيرت رقمي بسبب المعجبات

أحمد موسى: 2011 سببا في رحيل حسن شحاتة من تدريب المنتخب.. فيديو

برشلونة يخطف فوزا +90 من ليفانتي ويعزز موقعه في وصافة الليجا

تحصيل مستحقات الموانئ وشركات التوكيلات الملاحية بالجنيه.. هل يوقف الضغط على الدولار؟

غزو أوكرانيا.. انفجارات عنيفة تهز خاركيف وميكولايف

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ