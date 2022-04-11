أحمد موسى: هدف تسريبات الاختيار كشف حقيقة الجماعة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 3، قائلا: "هذه الفيديوهات سرية؛ ورفع السرية عنها لكشف حقيقة الجماعة التي حكمت مصر بالزور والبهتان".

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "وخيرت الشاطر زعيم عصابة، ولا أنسى حينما خرج مهدي عاكف وسبّ مصر، وهؤلاء لا يعترفون بالوطن والوطنية، وكلهم بيشتموا مصر".

وأوضح أن الإخوان نسقوا مع البرادعي، أول ما وصل من الخارج؛ حيث قامت بعد القنوات بفتح أبوابها له على أنه الذي سيغير البلد، وأنه الأيقونة «الناس بتنسى؛ وأنا بحب أفكرك كل شوية بالموضوع؛ ده دوري ومسئوليتي؛ علشان كل حاجة تبقى واضحة، وراح المقطم واتضرب بالأحذية».