خاضعة لسيطرة روسيا.. مدينة ميليتوبول الأوكرانية تعود تدريجيا إلى طبيعتها

قالت عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية، جالينا دانيلشينكو، إن المدارس ورياض الأطفال أبوابها للطلاب في 11 أبريل، وستفعل السلطات كل شيء حتى يتمكن الأطفال من إنهاء العام الدراسي.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، فأن مدينة ميليتوبول تخضع لسيطرة الجيش الروسي.

وقالت دانيلشينكو: “لقد افتتحنا الجامعات والمدارس الفنية والكليات منذ 4 أبريل. وبدأت المدارس الفنية العمل. وبدأ الطلاب الدراسة".

وأضافت: "في 11 أبريل، افتتحنا المدارس ورياض الأطفال حتى يتمكن الأطفال من إنهاء العام الدراسي وإكمال البرنامج التدريبي، وبالطبع، ننتقل إلى الفصول الدراسية التالية”.