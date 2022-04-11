وزير الأوقاف: لتحقيق مقاصد الشرع لا حج على نفقة الوزارة

قال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ؛ إن اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويمثل وزارة الداخلية والتضامن والنقل والصحة والسياحة ، باتخاذ قرار وبشكل غير فردي بعد تداول النقاشات مع الجميع أن لاحج على نفقة الدولة .

أضاف الدكتور محمد مختار جمعة في مداخلة هاتفية على قناة تن في برنامج " بالورقة والقلم" ؛ أنه تم اليوم بإجماع الآراء اتخاذ قرار عدم الحج على نفقة الدولة لأي شخص على الإطلاق ؛ لأن هناك أولويات في الصحة والتعليم ومواطنين أولى بالرعاية .

أوضح وزير الأوقاف أن القرار لقيا ترحيبا شعبيا ووطنيا لتوفير هذه النفقات في مجال الصحي على نفقة الدولة والتكافل وتوفير المسكن ؛ أما الحج للمستطيع وهذا من رحمة الله ؛ مضيفا أن ذلك يعطي فرصة لمن لم يحج الفريضة بأداء حج الفريضة .

أشار وزير الأوقاف ، إلى أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن نحى غصن شوك يؤذي الناس دخل الجنة ومن سقي كلب غفر الله له ودخل الجنة ؛ ومن يطعم جائع ويسد احتياجات الناس من فقه الأولويات ومن فرج عن الناس قربة فرج الله عنه وهذا نفع عام ؛ مضيفا أن حج النافلة فائدة شخصية .