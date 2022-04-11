محمد نجاتي: "منة عرفة وزوجها بطلا مسلسل البحث عن الترند"

شن الفنان محمد نجاتي، هجوما حادا على الفنانة منة عرفة وزوجها، مؤكدا أنهما أبطال مسلسل البحث عن الترند.

وأضاف محمد نجاتي، في حوار مع الإعلامية ياسمين علي، مقدمة برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الأحد، أن :" مشكلة ايه اللي انا عملتها، انا معملتش اي حاجة في موضوع طلاق منه غرفة من زوجها، منة عرفة وجوزها أبطال مسلسل البحث عن الترند".



وأكمل نجاتي: "جاءت لي منة عرفة وطلبت مني أنها مش عايزه تتشال"، متابعا أن :" إزاي منة عرفة تقولي مش عاوز أتشال، حزين إنه بعد 30 سنة تمثيل أول مرة أبقى ترند بسبب خناقة".