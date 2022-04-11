ميدو عن سياسة اختيار جهاز منتخب مصر: "فتة وشاورما"

ميدو: إيهاب جلال رفض تدريب منتخب مصر لعدم موافقته على إرضاء الأهلي والزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، السبب الأساسي وراء فشل منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة على مستوى المدربين الذين يتم التعاقد معهم وكذلك الأجهزة الفنية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "منتخب مصر أكثر منتخب قام بتغيير المدربين خلال آخر 10 سنوات، المنتخب السنغالي كان لديه مشروعا واضحا مع أليو سيسيه وكذلك المنتخب الجزائري مع جمال بلماضي"

وأضاف: "كنا نعتمد في تكوين الجهاز الفني الخاص بمنتخب مصر خلال السنوات الأخيرة على خطة فتة شاورما، هل هناك شئ في كرة القدم، يسمى ذلك أن نقوم بالتعاقد مع مدرب أجنبي مع عدة مدربين مصريين مختلفين الهوية، التدريب له مبادئ"

واختتم حديثه قائلا: "إيهاب جلال كان تم الاتفاق على تدريبه لمنتخب مصر، ولكن الناس كانوا يريدون فرض عليه أسماء محددة لإرضاء الأهلي والزمالك لكن إيهاب جلال رفض ولذلك أوجه له التحية"