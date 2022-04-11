ميدو عن مباراة السيتي وليفربول: "احنا مش بنلعب كورة في مصر"

علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق على تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي 2/2 في قمة مباريات الدوري الإنجليزي.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ماتش ليفربول والسيتي كورة من كوكب تاني، خلاني أقول إحنا مبنلعبش هنا كورة" .



وأضاف: "2 مدربين بيحترموا عمل بعض بشكل كبير، وتنافس قوي بين الفريقين، والأفكار مختلفة تماما والرتم قوي جدا" .



وتابع: "ليفربول بدأ المباراة بشكل أضعف من السيتي كان هناك تركيزا من السيتي، وفي أول دقيقة من الشوط الثاني عاد ليفربول للتعادل" .



واختتم حديثه قائلا: "كيفين دي بروين لاعب من كوكب تاني، ومرر تمريرة سحرية لرياض محرز في آخر دقيقة ولكن محرز أهدر الفرصة.