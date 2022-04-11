هشام نصر: هناك تعمد لتشويه صورتي في الزمالك.. ولا أعلم سبب تحويلي للتحقيق

قال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق، والمرشح على مقعد النائب بمجلس إدارة الزمالك السابق، إنه هناك تعمد لتشويه صورته داخل أروقة القلعة البيضاء، وكذلك أمام الجماهير.

وأضاف نصر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بوكس تو بوكس": "لا أعرف سبب تحويلي للتحقيق وتحديدًا في هذا الوقت، بعد الإطاحة بـ مصطفى هدهود نائب رئيس النادي".

وأردف: "لا مانع من الترشح على منصب النائب، ومستعد لخدمة الزمالك في أي وقت".

واختتم: "ليست هذه المرة الأولى التي يتم تحويلي فيها للتحقيق دون مبرر، لكني سأحضر في الموعد المحدد وأمتثل للتحقيق".

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد أعلن عن قراره بإحالة هشام نصر للتحقيق، دون الإعلان عن أسباب ذلك.