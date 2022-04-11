المدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح يهنئ المنتخب على إنجازاته

في بطولة العالم للشباب بالإمارات..

هنَّأ علاء أبو القاسم المدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح ونجم منتخب سلاح الشيش صاحب فضية أولمبياد لندن، أمس الأحد، بعثة مصر في الإمارات، على الإنجاز الذي حققته في بطولة العالم للشباب والحصول على ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.



وقال أبو القاسم: "أبارك لبعثة مصر في بطولة العالم، وأبارك لرئيس الاتحاد الأستاذ عبد المنعم الحسيني، على النجاحات في الفترة الأخيرة".



وأضاف: "لدينا فريق مميز ومدرب على أعلى مستوى، والأهم النتائج الجيدة والثبات في المستوى".

وتابع أبو القاسم: "مصر تغيرت على خريطة السلاح العالمي، وجاءت أمريكا وفرنسا بعد مصر في التصنيف، والقادم أفضل".



وحصدت البعثة المصرية ثلاث ميداليات في بطولة العالم التي أقيمت في دبي بالإمارات خلال الفترة من 2 وحتى 10 أبريل الجاري، حيث فاز شباب سلاح السيف ببرونزية منافسات الفرق، كما حصل محمد ياسين على فضية منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة، كما توج فريق شباب سلاح سيف المبارزة بالميدالية الذهبية.