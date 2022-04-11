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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

قطع معدنية
قطع معدنية

تفاجأ سكان بعض القرى الهندية بسقوط قطع معدنية من السماء على مناطق مختلفة في نفس الساعة، مما دفعهم للتواصل مع وكالة الفضاء الهندية (ISRO).

 

وعلى إثره، قررت وكالة الفضاء الهندية إرسال فريق من العلماء "للتحقق والبحث العلمي" بعد أن قام جامع منطقة شاندرابور فب ولاية ماهاراشترا بإبلاغ الوكالة عن اكتشاف حلقة معدنية وجسم يشبه الأسطوانة تم العثور عليه في حقل مفتوح.

 

وصرحت وكالة الفضاء في منشور على فيسبوك: "بناءً على طلب إدارة المنطقة، يقوم فريق من العلماء من ISRO بزيارة قرية باوانبور للتفتيش وتقصي المزيد من الاستفسارات العلمية".

 

في نفس اليوم، نشر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأجسام محترقة مجهولة الهوية تتساقط من السماء في شمال ولاية ماهاراشترا وكذلك بعض مناطق ماديا براديش.

 

وتكهن الخبراء بأنها قد تكون قطعًا من معززات الصواريخ التي تسقط بعد إطلاق قمر صناعي في الفضاء الخارجي.

 

قال مسئول حكومي محلي في منطقة تشاندرابور بشرق ولاية ماهاراشترا بأن "جسمًا من الألمنيوم والفولاذ" ورد أنه سقط في قرية لادبوري فيسنديوهي وعدد من القرى الأخرى في نفس الساعة.

 

وقال شيرينيواز أونداهكار مديرمركز "كلام" للفضاء والعلوم، إن الأجسام يمكن أن تكون أجزاء من قطع الغيار لمنصة إطلاق الصواريخ الإلكترونية Rocket Lab التي أطلقت قمرًا صناعيًا لشركة مقرها الولايات المتحدة في الفضاء أمس السبت.

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الهندية السماء البحث العلمي صواريخ الولايات المتحدة وكالة الفضاء الفضاء والبحث العلمي الفضاء الخارجي ولاية ماهاراشترا أحبار الترفيه اخبار المنوعات

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