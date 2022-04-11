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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد حسم المدرب.. حسن شحاتة: مستعد لقيادة منتخب مصر.. كواليس جلسة الخطيب مع موسيماني

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

ميدو يكشف كواليس جلسة الخطيب مع موسيماني بعد الخسارة من المصري

كشف أحمد حسام ميدو كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور حسام غالي وسيد عبد الحفيظ.

 

اتحاد الكرة : لن يكون هناك منصب مدير المنتخب في الجهاز الجديد.. تفاصيل

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه سيتم إلغاء منصب مدير المنتخب، في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

حازم إمام: عرضت اسمين لخلافة كيروش فى منتخب مصر

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رحيل المدير الفني لمنتخب مصر الأول كارلوس كيروش، والمدرب القادم للفراعنة.

 

حسن شحاتة : جاهز لتدريب المنتخب من جديد

أكد حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، ولكن البعض لا يريده أن يعود للمجال مجددا.

منتخب مصر النادي الأهلي بيتسو موسيماني حازم امام الاتحاد المصري لكرة القدم

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