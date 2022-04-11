اتحاد الكرة يعلن موعد حسم المدرب.. حسن شحاتة: مستعد لقيادة منتخب مصر.. كواليس جلسة الخطيب مع موسيماني

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

كشف أحمد حسام ميدو كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور حسام غالي وسيد عبد الحفيظ.

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه سيتم إلغاء منصب مدير المنتخب، في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رحيل المدير الفني لمنتخب مصر الأول كارلوس كيروش، والمدرب القادم للفراعنة.

أكد حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، ولكن البعض لا يريده أن يعود للمجال مجددا.