حدث ليلا|الرئيس السيسي يرفض الانضمام للإخوان في الاختيار3.. حسن شحاتة يعلن جاهزيته لتدريب المنتخب..تعيين قائد جديد للحرب في أوكرانيا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استياءه الشديد مما أسماه هستريا اليوتيوب وصناعة الكذب.

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 العديد من الأحداث السياسية الهامة في تاريخ مصر التي من أبرزها القبض على خلية مدينة نصر.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب العارم بعد تداول صور لإحدى الجمعيات الخيرية في قرية أبيس ٦ في الإسكندرية، أثناء توزيع عظام مواشي على عدد من الفقراء، بمناسبة الشهر الكريم.

أكد حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، ولكن البعض لا يريده أن يعود للمجال مرة أخرى.

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه سيتم إلغاء منصب مدير المنتخب، في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

نشب حريق في أحد المحلات التجارية بمنطقة شبرا مصر وتبقت شرطة النجدة بلاغا أفاد باندلاع النيران في محل تجاري بشارع شيكولاني المتفرع من شارع شبرا.

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم بينهم طفلين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام كوبري السحارة، في محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وجه الفنان مصطفى شعبان ، الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لـ إعجابه بـفكرة إذاعة مسلسل عن التعليم في شهر رمضان ، وهو مسلسل “دايما عامر” . وكتب مصطفى شعبان عبر صفحتة على فيسبوك " أتقدم بالشكر أنا وأسرة العمل للدكتور طارق شوقي على إعجابه بـمسلسل #دايما_عامر.. رسالة الفن الأولى والأخيرة

أعلن اليمين والشيوعيون والاشتراكيون والخضر، اليوم الأحد، بعد ظهور نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، دعمهم لـ إيمانويل ماكرون، في مواجهة مارين لوبان.

كشف مسؤول أمريكي، أمس الأحد، أن روسيا عينت قائدًا جديدًا لقيادة المعارك في أوكرانيا، بعد "النكسات الكبيرة" التي شهدتها منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي، على حد تعبيره.

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، عن تحضير القوات الروسية لعمليات عسكرية واسعة شرق أوكرانيا.

تحطمت طائرة سياحية، اليوم الإثنين، أثناء إقلاعها من مطار سانت بريوك في منطقة بريتاني شمال غربي فرنسا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ المحلي.