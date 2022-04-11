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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا|الرئيس السيسي يرفض الانضمام للإخوان في الاختيار3.. حسن شحاتة يعلن جاهزيته لتدريب المنتخب..تعيين قائد جديد للحرب في أوكرانيا

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية: 

 

طارق شوقي يرصد حسابات يوتيوب تنشر أخبار تعليم كاذبة لجذب المشاهدات وكسب الأموال

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استياءه الشديد مما أسماه هستريا اليوتيوب وصناعة الكذب.

 

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 العديد من الأحداث السياسية الهامة في تاريخ مصر التي من أبرزها القبض على خلية مدينة نصر.

 

بسبب «الشوربة».. القصة الكاملة لتوزيع عظام مواشي على الفقراء في الإسكندرية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب العارم بعد تداول صور لإحدى الجمعيات الخيرية في قرية أبيس ٦ في الإسكندرية، أثناء توزيع عظام مواشي على عدد من الفقراء، بمناسبة الشهر الكريم.

 

حسن شحاتة : جاهز لتدريب المنتخب من جديد

أكد حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، ولكن البعض لا يريده أن يعود للمجال مرة أخرى.

 

اتحاد الكرة : لن يكون هناك منصب مدير المنتخب في الجهاز الجديد.. تفاصيل

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه سيتم إلغاء منصب مدير المنتخب، في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

 

حريق يلتهم محلا تجاريا في شبرا مصر.. صور

نشب حريق في أحد المحلات التجارية بمنطقة شبرا مصر وتبقت شرطة النجدة بلاغا أفاد باندلاع النيران في محل تجاري بشارع شيكولاني المتفرع من شارع شبرا. 

 

إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم  بينهم طفلين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام كوبري السحارة، في محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

بسبب إعجابه بالمسلسل| مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزير التربية والتعليم.. تفاصيل

وجه الفنان مصطفى شعبان ، الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لـ إعجابه بـفكرة إذاعة مسلسل عن التعليم في شهر رمضان ، وهو مسلسل “دايما عامر” . وكتب مصطفى شعبان عبر صفحتة على فيسبوك " أتقدم بالشكر أنا وأسرة العمل للدكتور طارق شوقي على إعجابه بـمسلسل #دايما_عامر.. رسالة الفن الأولى والأخيرة

 

بعد ظهور النتائج الأولية.. دعم "رباعي" قوي لـ ماكرون أمام لوبان

أعلن اليمين والشيوعيون والاشتراكيون والخضر، اليوم الأحد، بعد ظهور نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، دعمهم لـ إيمانويل ماكرون، في مواجهة مارين لوبان.

 

جنرال وحشي.. روسيا تعين قائدًا جديدًا للحرب في أوكرانيا

كشف مسؤول أمريكي، أمس الأحد، أن روسيا عينت قائدًا جديدًا لقيادة المعارك في أوكرانيا، بعد "النكسات الكبيرة" التي شهدتها منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي، على حد تعبيره.

 

الرئيس الأوكراني يكشف عن عملية عسكرية روسية جديدة

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، عن تحضير القوات الروسية لعمليات عسكرية واسعة شرق أوكرانيا.

 

فرنسا.. مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة

تحطمت طائرة سياحية، اليوم الإثنين، أثناء إقلاعها من مطار سانت بريوك في منطقة بريتاني شمال غربي فرنسا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ المحلي.

 

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