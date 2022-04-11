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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 727 شاباً والتفتيش على 254 منشأة عمالياً بالفيوم

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 184 ألفاً و 80 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 1991 عامل غير منتظم  ، وصرف 6822 جنيه رعاية صحية لـ 26 عامل ، فضلاً عن تسجيل 177 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان إلي أن المديرية قامت بتعيين  727  شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شابا " قادر باختلاف " ،وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1778 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 605  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية  - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  مارس  الماضي-  إن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 254 منشأة ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر  للمنشآت المخالفة ،  فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية على 10 منشآت ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال ، كما تلقت  38 شكوى عمالية ، تم حفظ 14 شكوى ، وإحالة 8 شكاوى للقضاء ، وتبقى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 117 منشأة ، يعمل بها 5455 عاملا ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث  8 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  .

  

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مديرية القوى العاملة الفيوم منح للرعاية الاجتماعية والصحية 1991 عامل غير منتظم محمد سعفان وزير القوى العاملة كعب العمل قادر باختلاف بتعيين 727 شابا

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