تعيين 727 شاباً والتفتيش على 254 منشأة عمالياً بالفيوم

القوي العاملة :

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 184 ألفاً و 80 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 1991 عامل غير منتظم ، وصرف 6822 جنيه رعاية صحية لـ 26 عامل ، فضلاً عن تسجيل 177 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان إلي أن المديرية قامت بتعيين 727 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شابا " قادر باختلاف " ،وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1778 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 605 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 254 منشأة ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية على 10 منشآت ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال ، كما تلقت 38 شكوى عمالية ، تم حفظ 14 شكوى ، وإحالة 8 شكاوى للقضاء ، وتبقى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 117 منشأة ، يعمل بها 5455 عاملا ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 8 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .