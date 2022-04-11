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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة مخالفات البناء بكفر شكر في القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية بإزالة مخالفة تمهيدا لإنشاء معرض دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدى المخالفات وإزالتها فورا طبقا للقانون.


وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الحملة استهدفت إزالة معرض مخالف على مساحة 1100 متر عبارة عن أعمدة حديدية وتم إزالتها على الفور بعمال ومعدات مجلس المدينة تنفيذا لسيادة القانون.


وشدد رئيس مدينة كفر شكر على عدم السماح والتهاون فى أى مخالفة داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الشروع فى المخالفة وإزالتها قانونا.


من ناحية أخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخانكة ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والإطمئنان على الحالة المرورية بالشوارع وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات ودفع الأعمال بها وتذليل المشكلات والعقبات ميدانيا.


واستهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا. 


وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير تابع أعمال ازالة الاسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلي خط مترو كلية الزراعة ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الاتربة من علي جانبي الكوبري واكد على ان يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة. 


وتابع الهجان الجولة بتفقد منطقة كوبري منطي حيث وجه برفع الاشغالات علي الكوبري وتحدث مع المواطنين ووعدهم بنقل السوق من المنطقة مطالبا مسئولي المرور بمنع المواقف العشوائية والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية بالمنطة بالكامل.

القليوبية مخالفات البناء الحالة المرورية رفع الإشغالات محافظ القليوبية كفر شكر الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر

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