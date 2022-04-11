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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

صدى البلد

 أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الفتى محمد حسين زكارنة (١٧ عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس.

وكان الفتى زكارنة اصيب برصاصة في خاصرته، اطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي تسللت الى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد من انتهاكاتها وممارساتها القمعية والانتقامية ضد المواطنين وذلك بقرار سياسي اتخذه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، إذ شهد أمس الأحد، استشهاد سيدتين برصاص الاحتلال في بيت لحم والخليل.

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