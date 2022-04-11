وزير الرياضة السابق يطالب بتطبيق منهج البنشمارك لاختيار خليفة كيروش

طالب المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق بالتعامل بمنهج البنشمارك لدى اختيار اتحاد الكرة للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر الوطني.

كان اتحاد الكرة أعلن عن إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب الفراعنة الكبار بالتراضي.

قال وزير الرياضة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

فى مرحلة الطفولة كانت والدتى متعها الله بالصحة تصطحبنى أحياناً وهى تشترى بعض الأقمشة .

تابع: وكان التاجر فى أى محل يستخدم علامة " مارك" محددة بدقة متناهية على "البنش" الذى يقف وراءه، ليقيس عليها طول القماش المطلوب، وكنت دائماً أتردد فى السؤال عن هذا الأمر.

أضاف: ثم علمت بعد ذلك بسنوات أن هذه العلامة هى "Benchmark “ أو كما يعرف الآن فى المصطلحات العلمية ب "مقياس الأداء".

استطرد: لفترة زمنية كان بنشمارك الإدارة الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم هو الكابتن محمود الجوهرى ثم تعدّل بعد ذلك ليصبح الكابتن حسن شحاته.

اختتم حديثه قائلا: أتمنى أن نستحضر منهج "البنشمارك" ونحن نتعاقد مع مدير فنى جديد للمنتخب.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عقد اجتماعا أمس الأحد بمقر الاتحاد ، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون ، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم ، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.