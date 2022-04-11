رئيس وادى دجلة السابق يقترح تعيين حسن شحاتة مديرا فنيا لاتحاد الكرة

طرح ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله السابق مقترحا تضمن تعيين حسن شحاتة مديرا فنيا لاتحاد الكرة على أن تكون أبرز مهامه اختيار خليفة البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر الوطنى.

كان اتحاد الكرة أعلن عن إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب الفراعنة الكبار بالتراضي.

قال ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

أقترح تعيين كابتن حسن شحاتة مديراً فنياً للاتحاد المصري لكرة القدم بمهام محددة هي:

١- تحديد فلسفة لعب تناسب طبيعة لاعبي الكرة في مصر.

٢- اختيار مدير فني للمنتخب الأول و المنتخب الأوليمبي و منتخبات الناشئين.

٣- وضع خطة فنية لمسابقات الكرة المصرية من دوريات بدرجاتها و كذلك مسابقات الناشئين يكون هدفها تطوير اللاعب المصري و تجهيزه للاحتراف الخارجي المبكر.

٤- وضع خطة عمل لتأهيل مدربي الكرة المصريين على أحدث أساليب اللعب و التدريب بإشراف أجنبي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عقد اجتماعا أمس الأحد بمقر الاتحاد ، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون ، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم ، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.