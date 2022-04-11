المصري: حققنا فوزاً مستحقاً على الأهلي.. ومواجهة "بركان" صعبة

عبَر كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري عن سعادته البالغة بفوز فريقه على الأهلي مساء أول أمس في إحدى مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من الدوري العام.



وقال ذكري في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " حققنا فوزاً مستحقاً على الأهلي وكنا الأفضل على مدار شوطي المباراة ، وأهدرنا العديد من الفرص المحققة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر ، وأبرزها فرصة حسن علي ، كما أن معين الشعباني المدير الفني للفريق يجيد إدارة المباريات الكبرى بشكل مميز نظراً لخبراته الكبيرة مع فريق الترجي التونسي ".



وأضاف : " نلعب جميع المباريات على الفور فقط ، و أغلقنا صفحة مباراة الأهلي و نستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية ، الأحد القادم ، وهي مباراة صعبة للغاية وذات طابع خاص ".