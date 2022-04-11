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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عيار 21 بـ1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أبريل 2022|فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدم برنامج  «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 11 أبريل 2022.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم :

أسعار الذهب اليوم 11 - 4 -2022

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 1143 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1000 جنيه

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 857 جنيها.
ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8000 جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب صباح البلد صدى البلد عيار 24 عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب

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عيار 21 بـ1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أبريل 2022|فيديو

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