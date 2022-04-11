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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى،  ومن جانب مجلس القبائل والعائلات المصرية كامل مطر سالم رئيس المجلس، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، ومسئولى مجلس القبائل.

يقتضى البروتوكول تنفيذ مشروع تدريبي لشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية يرتكز على عدة محاور أولها "محور ريادة الأعمال" لتطوير مهارات الشباب وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحتوى البرنامج على التدريب على مبادئ ريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، ومهارات التواصل، والتحول الرقمى.

فيما يتمثل المحور الثانى من البرنامج التدريبي فى مشاركة شباب مجلس القبائل فى المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والمحور الثالث يهدف إلى التوعية الشبابية من خلال مشاركة شباب القبائل فى الندوات والمؤتمرات الثقافية التى تنظمها الوزارة.

قال وزير الشباب والرياضة :" مجلس القبائل له دور وطنى كبير داخل المجتمع، وكان هناك تلاحم كبير بين الوزارة والمجلس الفترة الماضية، ونفكر بشكل مستمر فى تعزيز التعاون مع المجلس، والعمل على تنفيذ أنشطة  وبرامج لشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتحقيق التكامل مع المجلس على صعيد التوعية والتدريب والتعليم لشباب القبائل".

أضاف الدكتور أشرف صبحى أن برامج الإدارات المركزية بالوزارة ستتاح لشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمتعلقة بالقدوة والولاء والانتماء والثقافة السياسية والتعليم والابتكار والحرف اليدوية، وغيرها من المجالات.

من جانبه، أعرب الشيخ كامل مطر عن اعتزازه لدور  وزير الشباب والرياضة الداعم دوماً لشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية، مشيراً إلى أهمية بناء الوعى المجتمعي للشباب من خلال التكاتف والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تنفيذ هذه السياسة والعمل على إعادة القيم والاخلاق والتقاليد داخل المجتمع المصرى.

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