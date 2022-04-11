إدراج اسم الأديب مجيد طوبيا في مشروع "عاش هنا".. تفاصيل

كشف الروائي فتحي سليمان عن أن جهاز التنسيق الحضاري يستعد لوضع لافتة باسم الروائي الكبير مجيد طوبيا على منزله فى 15 شارع اللواء عبد العزيز على من شارع الأمل خلف مدرسة جمال عبد الناصر حي ترينف، وذلك ضمن مشروع "عاش هنا".

وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي فيسبوك قائلا :" شـــــــكرًا جزيــــــــلاً لكل من ساهم في توصيل طلبي المتواضع لهيئة التنسيق الحضاري

اللجنة بفضل جهودكم أقرت في ظرف دقائق لوحة الاستاذ مجيـــــد طوبيــــــــا شكرًا الاستاذة حنان محمد راضي الدكتور محمد عفيفي سيادة الوزير عماد أبو غازي الاستاذ سيد محمود وغيرهم".





مجيد إسحق طوبيا (25 مارس 1938 - 7 أبريل 2022) هو روائي وأديب مصري، ولد في المنيا بمصر، حاصل على درجة بكالوريوس فيالرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائيمن معهد السينما بالقاهرة عام 1972.





جدير بالذكر، أن من أهم أعمال الأديب الراحل مجيد طوبيا، "فوستوك يصل إلى القمر (قصص) موجهة للأطفال، و"خمس جرائد لم تقرأ" (قصص)، الأيام التالية (قصص)، ورواية "تغريبة بنى حتحوت" التى جاءت فى الترتيب الـ 63 في قائمة اتحاد الكتاب العرب أفضل مائةرواية عربية، مؤتمرات الحريم وحكايات أخرى، عطر القناديل (عن يحيى حقي وعصره)، القاهرة، عام 1999، بنك الضحك الدولي (مسرحيةهزلية)، ورواية الوليف، ورواية حنان، ورواية عذراء الغروب، ومن أشهر أعماله السينمائية “أبناء الصمت، وحكاية من بلدنا، وقفص الحريم".