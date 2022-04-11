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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار صيانة الأعطال والخلايا المغذية لأعمدة الإنارة في القصير بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

واصلت الوحدة المحلية لمدينة القصير، أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، حيث انتهى قسم الكهرباء من صيانة وإنارة العديد من المناطق والأحياء والشوارع الداخلية والرئيسية والميادين، والتأكد من تشغيل الخلايا المغذية للأعمدة، وشملت الأعمال مناطق عمارات السيدة خديجة والعوينة القديمة والتقسيمات الشمالية وشنيشن . 

 

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، قد أكد ضرورة تكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على المرور الدوري للجان المتابعة لرصد أي مظاهر غير حضارية والتعامل حيالها على الفور.

 

وفى سياق اخر استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، قافلة مؤسسة ديارنا للتنمية، ضمن هدية الرئيس السيسي لأهالي حلايب وشلاتين، والتي تقوم بها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وأوضح رئيس مؤسسة ديارنا، المنسقة للقافلة أن القافلة عبارة عن 70 طنا من المواد الغذائية، تحوى ٣٥٠٠ كرتونة مواد غذائية، بهدف توفير عدد من الاحتياجات اللازمة للأهالي، بعد حصر المستحقين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي. 

 

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، إلى أن القافلة عبارة عن  ٧٠ طنا، حيث تم توزيع ١٧٠٠ كرتونة في مدينة الشلاتين و١٥٠٠ كرتونة في مدينة حلايب، تشمل كل كرتونة على (أرز - مكرونة - بقوليات - سكر - شاى - سمنة وزيت - وخضار مجفف وبلح)، موضحا أن تلك القافلة تعد من أكبر القوافل الغذائية التي تصل إلى حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر. 

 

 

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