انفوجراف.. 17 مليون مواطن يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك تحت عنوان رقم صحيح يوضح عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة .

وقال المركز إن جهود الدولة المصرية مستمرة في دعمها لأبنائها من الفئات الأولى بالرعاية بما فيها: الأسر الفقيرة، وأسر المرأة المعيلة، و المسنين، ممثلة في برامج الرعاية الاجتماعية و الدعم النقدي، وتوفير سكن بديل، وخدمات متنوعة.

ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ستشهد أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" زيادة 450 ألف أسرة، وصولاً إلى 4 ملايين و200 ألف أسرة أي ما يعادل حوالي 17 مليون مواطن.