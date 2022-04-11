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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إنتصارات أكتوبر فى ليالى رمضان على المسرح الرومانى بسوهاج

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وفى إطار الاحتفالات بليالى رمضان الثقافية والفنية وإنتصارات العاشر من رمضان، عقد قصر ثقافة سوهاج محاضرة ثقافية بعنوان 
"إنتصارات أكتوبر" حاضرها الدكتور  محمد عمرز

وتحدث عن انجازات الجيش المصري وبطولاته خلال حرب 1973 وكيف قدم ملحمة تاريخية وحطم خط برليف الحصين واسترداد الأرض ورفع العلم، وحقق النصر في ست ساعات، بجانب عقد أمسية شعرية للشاعر جميل عبدالرحمن، والشاعر محمد فاروق، وعرض فنى لفرقة الفنون الشعبية وفقرة التنورة.

تلاها فقرة إنشد دينى للمنشد كمال العربى وفقرة اكتشاف مواهب تضمنت مواهب الحديقة الثقافية، وأغانى وطنية للموهبة عمرو عبدالحليم حافظ وشعر للموهبة محمود عايد، بالإضافة إلى ورشة فن تشكيلي  عمل فانوس رمضان من إعادة تدوير لخامات البيئة.

كما نظم قصر ثقافة سوهاج حلقة نقاشية عن تطور الدراسة النقدية للشعر الحديث  الذى اقيمت بقاعة نادى أدب قصر ثقافة سوهاج وقد قام بتقديم الحلقة النقاشية الشاعر فتحى عثمان احمد عبد الظاهر الصومعى وبحضور عدد من القراء والمتذوقين للأدب وأعضاء وشعراء نادى أدب قصر ثقافة سوهاج

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية والفنية انتصارات العاشر من رمضان انتصارات أكتوبر

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