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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدء الحملة الانتخابية لماكرون لجولة الحسم بعد تصدره نتائج المرحلة الأولى

الحملة الإنتخابية
الحملة الإنتخابية لماكرون لجولة الحسم

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن، بدء الحملة الإنتخابية لماكرون لجولة الحسم بعد تصدره نتائج المرحلة الأولي.

وفي سياق متصل، تعيش فرنسا أسبوعين مؤلمين، إذ تواجه خلالهما حملة انتخابية شرسة حول مستقبل البلاد، وذلك مع مواجهة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والتي ستعقد في 24 إبريل الجاري.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، يصف ماكرون نفسه على أنه "تقدمي" مؤيد لأوروبا، فيما تُعرف لوبان بأنها مناهضة لما تسميه برنامج إسلامى قومى، فضلا عن رضاها وصداقتها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وتصدّر ماكرون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمس، الأحد، بنسبة 27.6٪ من الأصوات، متقدما على لوبان بنسبة 23.4٪، وفقًا لنتائج أولية.

الحملة الانتخابية جولة الحسم ماكرون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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