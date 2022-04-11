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رئيس التحرير
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أخبار البلد

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

سعفان يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

صدى البلد

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين ، بديوان عام الوزارة 100 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها  مديرية القوى العاملة بالشرقية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام  الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية، وحمدي جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأشرف مرزوق معاون الوزير .

وقال الوزير في كلمته : " إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية".

وفيما يخص "قادرون باختلاف" أكد الوزير ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم ،  خاصة من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تقدم الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة لهم لتمكينهم ومشاركتهم في مختلف الأعمال.

ونوه الوزير ، أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى ، والذى أطلقته القيادة السياسية ، وإذا ما تحدثنا عن ذلك المجتمع بهو يتكون من مجموعة أفراد فاعلين ، فهو المجتمع بأسره ، نحتاج فيه إلى مفاهيم المسؤولية والتكاتف بين بعضنا البعض ، لندحر السلبية بكل اشكالها ونعيد مصطلح "بيت العائلة" ، والأسرة الكبيرة ككيان يحقق فكرة المجتمع المدني في أبسط معانيه، كذلك دعت الأديان السماوية ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى رعاية وحماية بعضنا البعض ، واوصي على الجار ، فى الوقوف بجانبه وقت حاجته ومساعدته قدر المستطاع .

كما أكد الوزير ان المجتمع لن يقوي ويواجه الأزمات، إلا باتحادنا سوياً لتحقيق الهدف الأسمى، وأن نزيل خلافاتنا جانباً اقتداءً بالذكرى المجيدة بانتصارات 1973، و التزامنا بمبادئ ديننا الحنيف والذي أرسى مبادئ المجتمع الصلب في مختلف الأزمان والعصور .

بدوره أوضح وكيل المديرية ، أن المديرية بكل العاملين فيها مسخرين لخدمة قادرون باختلاف فى كل الأوقات سواء بتقديم فرص التدريب والتشغيل لهم فى شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة ، إيماناً بدورهم الهام فى بناء المجتمع يداً بيد من أشقائهم الأصحاء .

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وزير القوى العاملة محمد سعفان حياة كريمة ر المبادرة الرئاسية سعفان يسلم 100 عقد عمل الشرقية ذوي الاحتياجات الخاصة

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