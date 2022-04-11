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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إيحاء شنيع يضر بالممرضة المصرية| دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي الجزء 6

أقامت الدكتوره كوثر محمود محمود - بصفتها النقيب العام للتمريض المصري، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف عرض مسلسل الكبير اوى والمذاع عبر قناه (ON E) لما تضمنه من اساءه واضحة للممرضة المصرية.

إختصمت الدعوي،  وزيرة الثقافه، ورئيس الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنيه بصفاتهم.

وقالت كوثر في دعواها، إن النقابه العامة للتمريض المصرى تقوم بواجبها النقابي والخدمي ، الذي يهدف لرفعة الممرضة والممرض المصري والذود والدفاع عن أعضاء الهيئة العامة للتمريض من أی جرم او تشہیر او إساءه للصغير قبل الكبير من اعضاء هيئه التمريض  ومجمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة.

وأضافت، أثناء عرض المسلسلات الرمضانيه لهذا العام فوجئنا بإساءة جديدة من احد المسلسلات المذاعه عبر القنوات الفضائيه المضريه وتحديدا قناه  ON E تسىء لفظا وفعلا وتسقط عبارات من شانها التشهير بسمعه الممرضة المصرية في مسلسل الكبير اوى بطوله الفنان أحمد مکی وظهر في إحدى الحلقات أثناء زواجه ، وهو المشهد الذي احتوى الإساءة اللفظية والفعلية بالممرضة المصريه حيث ظهر في لیله زفافه وزوجته أثناء تغيير  ملابسهما  كما أوضح المسلسل بأنها من المفترض أن تثير غرائزه ومن ضمن هذه الملابس لبس الممرضة  المعروف وهو إسقاط كبير وايحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية وهي من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيرياتها من الممرضات في أي بلد أخرى.

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