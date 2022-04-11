محافظ الإسكندرية: ضبط 855 حالة إشغال وتحرير 475 محضرا خلال 24 ساعة

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأسفرت هذه الحملات عن التحفظ على 855 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 475 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ، 31 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

أقرأ أيضًا:

نهاد شاهين: متابعة تنفيذ المشروعات الإستثمارية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.